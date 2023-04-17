Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Göztepe
ABONE OL

Göztepe üst üste 6'ncı maçını kazandı

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe, Süper Lig yolunda çok önemli bir engeli daha aştı. Son haftaların en formda takımlarından olan sarı-kırmızılılar evinde önemli rakiplerinden Eyüpspor'u da 1-0 yenerek üst üste 6'ncı maçını kazandı

Göztepe üst üste 6'ncı maçını kazandı
DHA

Suskun golcüsü Kvasina'nın 20'inci dakikada ağları havalandırdığı karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Göztepe, son 9 maçında ise 7'nci galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla beraber puanını 53'e çıkaran Göztepe, maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Gürsel Aksel Stadı'nda 15 bini aşkın taraftarının desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar 90 dakika bitiminde tribünlerle adeta bütünleşti. Işık ve müzik gösterileriyle coşan oyuncular ve taraftarlar ardından klasik hale gelen İsyan Marşı'nı söyleyerek 3 puanı doyasıya kutladı.

Son olarak Ankara'da Gençlerbirliği'ne tek golle boyun eğen Göztepe, oynadığı 9 karşılaşmada Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor, Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor'u yendi.

Boluspor ve Pendikspor'la berabere kalan İzmir ekibi çok iyi bir seri yakalayıp Süper Lig ateşini yaktı. Göztepe kalan maçlarda Altay (D), Manisa FK (D), Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Bodrumspor'la (D) karşılaşacak.

Göztepe, deprem denediyle ligden çekilmek durumunda kalan Adanaspor maçında hükmen 3-0 galip ilan edilecek.

ŞAKİR ÖZKAYIMOĞUL: AYAK SESLERİMİZ SAĞLAM DUYULUYOR

Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu final maçlarından birini kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Göztepe'nin ayak sesleri sağlam duyuluyor" diyen Özkayımoğlu, "Sezonun ilk yarısında Eyüpspor'a 1-0 mağlup olmuştuk. O dönem rakibimizle aramızda tam 16 puan fark vardı. Şimdi ise Adanaspor maçını da hesaba katarak aramızda yalnızca 1 puan fark kaldı. İşte Göztepe'nin ayak sesleri budur. Oyuncularımız ve taraftarımız bütün övgüleri hak ediyor. Bu galibiyet Göztepe camiasına armağan olsun. Biz maç maç ilerleyeceğiz. Tek düşüncemiz Altay karşılaşmasını kazanıp yolumuza devam etmek" dedi.

ANKERSEN: ATMOSFERİ BU DENLİ HİSSETMEK MUAZZAM

Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen de alınan 3 puanın ardından oldukça mutluydu.

Taraftara teşekkür eden Ankersen, "Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gürsel Aksel Stadı'nda olmak her zaman muhteşem hissettiriyor. Atmosferi bu denli hissetmek muazzam ve takım da bunu hissediyor Takımın büyük işler başaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş'ta hayal kırıklığı! 2 isme büyük tepki
FUTBOL Beşiktaş'ta hayal kırıklığı!
Trabzonspor'da Nenad Bjelica sesleri
FUTBOL Trabzonspor'da sıcak gelişme
Trabzonspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları
FUTBOL ''Alkışlar Mert Günok'a''
Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber! - Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'ye Altay'dan kötü haber!
Julian Nagelsmann, Premier Lig yolunda: Chelsea görüşmelere başladı!
FUTBOL Julian Nagelsmann, Premier Lig yolunda!
Galatasaray'ın sırrı omurgası! Cimbom'un beşlisi yenilmiyor: Galatasaray haberleri
FUTBOL Cimbom'un sırrı!
Fenerbahçe'nin golcüsü rekora koşuyor!
FUTBOL Enner Valencia rekora koşuyor!
Rıdvan Dilmen'den play-off ve yabancı kuralı açıklamaları
FUTBOL Rıdvan Dilmen'den play-off sözleri
Trabzonspor, üç büyük rakibine son 12 maçın 11'inde geçit vermedi
FUTBOL Trabzonspor'dan üç büyük rakibine geçit yok
Abdülkerim Bardakcı'ya sürpriz talip! İtalyan basını duyurdu
FUTBOL Sürpriz talip! İtalyan basını duyurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.