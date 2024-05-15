Grammy ödüllü saksafoncu David Sanborn hayatını kaybetti

David Sanborn, geçen ay, Virginia'da Mayıs ayında gerçekleşecek olan birkaç gösterinin iptal etmiş ve sağlık sorunlarına dile getirmişti. Sanborn; açıklamasında; "Son haftalarda omurgamda, bırakın korna çalmayı, yürümemi bile engelleyen inanılmaz bir acıyla uğraşıyorum. Sonunda sorunun omurgamda iki stresli kırık olduğunu teşhis edebildik. Geçen hafta beklenmedik bir omurga ameliyatı geçirdim. Doktorlar bana prosedürün başarılı olduğunu garanti ediyor, ancak iyileşme 6 ila 8 hafta boyunca hiçbir şey yapmamak, korna çalmak da dahil." şeklinde konuşmuştu.

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