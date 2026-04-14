Greendeks’te “A” aldı

Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) sürdürülebilirlik alanındaki dijital platformu Greendeks, işletmelerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterleri çerçevesinde sürdürülebilirlik performansını ölçülebilir ve raporlanabilir şekilde sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin Greendeks “A” seviyesi başarısı, düzenlenen plaket takdimi ile taçlandırıldı. Gerçekleştirilen törende; Swissôtel Resort & Spa Çeşme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, Accor Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ve Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin bir araya geldi.

Törende, sürdürülebilirliğin yalnızca bir yaklaşım değil; ölçülebilir, yönetilebilir ve işletmelerin stratejik öncelikleri arasında yer alan bir performans alanı haline geldiği vurgulanırken, Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin elde ettiği bu başarının turizm sektöründe dönüşümü destekleyen güçlü bir örnek oluşturduğu ifade edildi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARTIK ÖLÇÜLEBİLİR BİR PERFORMANS ALANI"

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Greendeks platformu aracılığıyla işletmelerin ve talep edilmesi durumunda tüm tedarik zinciri ekosisteminin sürdürülebilirlik performanslarını bütüncül ve güvenilir bir çerçevede değerlendirmelerine katkı sunuyoruz.

Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin aldığı A seviyesi skor, sürdürülebilirliğin artık ölçülebilir ve işletmeler için somut bir performans göstergesine dönüştüğünü göstermesi açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Bu başarı, yalnızca tek bir işletmenin değil, tüm sektörün dönüşümüne ilham verecek niteliktedir. Turizm ve otelcilik sektöründe ortaya çıkan bu örnekleri çoğaltarak ve farklı sektörlere yayarak, sürdürülebilirlikte ortak bir referans noktası oluşturmayı hedefliyoruz.”

“TERCİH DEĞİL SORUMLULUK”

Swissôtel Resort & Spa Çeşme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek ise görüşlerini şöyle paylaştı:

“Sürdürülebilirliği yalnızca bir yaklaşım değil, tüm operasyonlarımızın merkezinde konumlanan stratejik bir değer olarak görüyoruz. Greendeks’te elde ettiğimiz ‘A’ seviyesi, bu yaklaşımın güçlü bir yansımasıdır.

Misafir deneyimini en üst seviyede sunarken, çevreye ve topluma duyarlı bir model geliştirmeye devam ediyor; sektörümüze ve geleceğe değer katmayı sürdürüyoruz.”