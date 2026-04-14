Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.264,03 %1,46
        DOLAR 44,7349 %0,10
        EURO 52,7556 %0,37
        GRAM ALTIN 6.873,35 %0,87
        FAİZ 40,04 %-1,65
        GÜMÜŞ GRAM 112,04 %3,11
        BITCOIN 74.497,00 %1,77
        GBP/TRY 60,6075 %0,37
        EUR/USD 1,1788 %0,25
        BRENT 98,69 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 11.239,91 %0,89
        Haberler Ekonomi Turizm Greendeks’te “A” aldı

        Swissôtel Resort & Spa Çeşme; KKB'nin sürdürülebilirlik alanındaki dijital platformu Greendeks değerlendirmesinde "A" seviyesi ile 'Mükemmel Düzeyde Sürdürülebilirlik' skorunu elde ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 13:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) sürdürülebilirlik alanındaki dijital platformu Greendeks, işletmelerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kriterleri çerçevesinde sürdürülebilirlik performansını ölçülebilir ve raporlanabilir şekilde sunuyor.

        Yapılan açıklamaya göre Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin Greendeks “A” seviyesi başarısı, düzenlenen plaket takdimi ile taçlandırıldı. Gerçekleştirilen törende; Swissôtel Resort & Spa Çeşme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, Accor Türkiye Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ve Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin bir araya geldi.

        Törende, sürdürülebilirliğin yalnızca bir yaklaşım değil; ölçülebilir, yönetilebilir ve işletmelerin stratejik öncelikleri arasında yer alan bir performans alanı haline geldiği vurgulanırken, Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin elde ettiği bu başarının turizm sektöründe dönüşümü destekleyen güçlü bir örnek oluşturduğu ifade edildi.

        “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARTIK ÖLÇÜLEBİLİR BİR PERFORMANS ALANI"

        Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları ifade etti:

        “Greendeks platformu aracılığıyla işletmelerin ve talep edilmesi durumunda tüm tedarik zinciri ekosisteminin sürdürülebilirlik performanslarını bütüncül ve güvenilir bir çerçevede değerlendirmelerine katkı sunuyoruz.

        Swissôtel Resort & Spa Çeşme’nin aldığı A seviyesi skor, sürdürülebilirliğin artık ölçülebilir ve işletmeler için somut bir performans göstergesine dönüştüğünü göstermesi açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Bu başarı, yalnızca tek bir işletmenin değil, tüm sektörün dönüşümüne ilham verecek niteliktedir. Turizm ve otelcilik sektöründe ortaya çıkan bu örnekleri çoğaltarak ve farklı sektörlere yayarak, sürdürülebilirlikte ortak bir referans noktası oluşturmayı hedefliyoruz.”

        “TERCİH DEĞİL SORUMLULUK”

        Swissôtel Resort & Spa Çeşme Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek ise görüşlerini şöyle paylaştı:

        “Sürdürülebilirliği yalnızca bir yaklaşım değil, tüm operasyonlarımızın merkezinde konumlanan stratejik bir değer olarak görüyoruz. Greendeks’te elde ettiğimiz ‘A’ seviyesi, bu yaklaşımın güçlü bir yansımasıdır.

        Misafir deneyimini en üst seviyede sunarken, çevreye ve topluma duyarlı bir model geliştirmeye devam ediyor; sektörümüze ve geleceğe değer katmayı sürdürüyoruz.”

