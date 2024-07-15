Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Greenwood düellosu başlıyor - Transfer haberleri - Fenerbahçe Haberleri

        Greenwood düellosu başlıyor

        İsmi Fenerbahçe ile de anılan Mason Greenwood hakkında ortaya flaş bir transfer iddiası atıldı. La Gazetta Dello Sport'a göre; Manchester United'a geri dönmemeye kesin karar veren Greenwood için Naploli, Marsilya ve Lazio devreye girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Mason Greenwood hakkında ortaya flaş bir transfer iddiası atıldı.

        2

        La Gazetta Dello Sport'un haberine göre; sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Napoli, İngiliz hücumcuya talip oldu.

        3

        RAKİPLER ÇOK ZORLU

        Manchester United'a geri dönmemeye kesin karar veren Greenwood için Marsilya ve Lazio'nun da masada olduğu öne sürüldü.

        4

        Haberin detayında Marsilya'nın oyuncu için 31 milyon Euro, Lazio'nun ise 25 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği iddia edildi.

        5

        Ayrıca Napoli'nin bekleme süresini değerlendirerek, İngiliz oyuncunun takıma olan ilgisini ölçtüğü aktarılan bilgiler arasında.

        6

        GREENWOOD'UN PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, çıktığı 36 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Biden: Siyaseti soğutmanın zamanı geldi
        Biden: Siyaseti soğutmanın zamanı geldi
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Turan Ailesi tatilde
        Turan Ailesi tatilde
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar