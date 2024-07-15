Greenwood düellosu başlıyor
İsmi Fenerbahçe ile de anılan Mason Greenwood hakkında ortaya flaş bir transfer iddiası atıldı. La Gazetta Dello Sport'a göre; Manchester United'a geri dönmemeye kesin karar veren Greenwood için Naploli, Marsilya ve Lazio devreye girdi
Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık olarak geçiren ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Mason Greenwood hakkında ortaya flaş bir transfer iddiası atıldı.
La Gazetta Dello Sport'un haberine göre; sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Napoli, İngiliz hücumcuya talip oldu.
RAKİPLER ÇOK ZORLU
Manchester United'a geri dönmemeye kesin karar veren Greenwood için Marsilya ve Lazio'nun da masada olduğu öne sürüldü.
Haberin detayında Marsilya'nın oyuncu için 31 milyon Euro, Lazio'nun ise 25 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif ettiği iddia edildi.
Ayrıca Napoli'nin bekleme süresini değerlendirerek, İngiliz oyuncunun takıma olan ilgisini ölçtüğü aktarılan bilgiler arasında.
GREENWOOD'UN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibinde kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, çıktığı 36 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.