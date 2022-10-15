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Grizu patlaması nedir? Grizu patlaması neden ve nasıl olur?

Bartın Amasra'da TTK maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 maden işçisi şehit oldu. Taşkömürü faciasının yaşanmasının ardından grizu patlamasının nasıl ve neden olduğu merak ediliyor. İşte, grizu patlaması hakkında ayrıntılar...

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  • Grizu patlaması nedir, ne demek? Maden ocağında Grizu patlaması neden ve nasıl olur?

    Dün akşam saat 18.15 civarında Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK'ya ait kömür ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yaşanan acı olayın ardından "Grizu patlaması nedir ve neden olur?" sorusu araması sıklaştı. İşte grizu patlamasına ilişkin detaylar...
  • Grizu patlaması nedir, ne demek? Maden ocağında Grizu patlaması neden ve nasıl olur?

    GRİZU NEDİR?

    Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gazdır.
  • Grizu patlaması nedir, ne demek? Maden ocağında Grizu patlaması neden ve nasıl olur?

    GRİZU PATLAMASI NASIL OLUR?

    Grizu, başka bir deyişle metan-hava karışımı olarak da adlandırılabilinir. %5 - %15 arası metan ile havanın birleşmesinden oluşan bu karışım, 650'C de 2 fazlı bir yanma gerçekleştirir. Bu karışım önce ani şekilde genleşir, daha sonra patlama merkezine doğru çok büyük bir kuvvetle gazı sıkıştırır. Büyük tahrip gücüne ve yıkım etkisine sahip bir patlamadır.
  • Grizu patlaması nedir, ne demek? Maden ocağında Grizu patlaması neden ve nasıl olur?

    GRİZU PATLAMASI NEDEN OLUR?

    Kömür madenlerinin kabusu olan grizu, Türkiye'de de sık sık görülmektedir. Özellikle yaşlı kömür damarlarında grizu riski yüksektir. Yasalar doğrultusunda, metan'in havada bulunma oranı, hacimce %1'dir. Bu seviyeye ulaşıldığında acilen önlem alınması gerekmektedir. Eğer %1 üzerine çıkarsa bu karışım, maden ocaği acilen boşaltılmalıdır.

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