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        Haberler Spor Diğer GT4 Avrupa Serisi-Spa Francorchamps, HT Spor'da! - Diğer Haberleri

        GT4 Avrupa Serisi-Spa Francorchamps, HT Spor'da!

        GT4 Avrupa Serisi'nde Belçika Spa Francorchamps'ta ilk yarış yapılıyor. İkinci yarış ise yarın 13.10'da. Muhteşem yarış heyecanı HT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 21:35 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:09
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        GT4 Avrupa Serisi-Spa Francorchamps, HT Spor'da!
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        HT Spor'da yarış dolu muhteşem bir hafta sonu yaşanacak. Heyecan GT4 Avrupa Serisi'nde başlayıp Türkiye Drift Şampiyonası'nda tamamlanacak.

        GT4 Avrupa Serisi'nin yeni ayağında Belçika Spa Francorchamps'ta ilk yarış gerçekleştiriliyor.

        Yarın 13.10'da bu kıyasıya mücadelede ikinci yarış koşulacak.

        PAZAR GÜNÜ: TÜRKİYE DRİFT ŞAMPİYONASI VAKTİ!

        Türkiye Drift Şampiyonası'nda 16 sürücü 2 araç. Figürler sergilenecek, jüriler anlık değerlendirecek. Körfez Pisti'nde düzenlenecek şampiyona saat 15.30'da HT Spor'da!

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