Rockstar Games'ten yeni açıklama: GTA 6 ne zaman çıkacak?
GTA 6 çıkış tarihi için geri sayım sürüyor. Heyecanla beklenen oyunla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 hakkında açıklamada bulundu. Bu bağlamda oyuncuların gözleri "GTA 6 ne zaman çıkacak?" sorusuna çevrildi. İşte, Grand Theft Auto GTA 6 çıkış tarihine dair detaylar...
Son olarak 2013 yılında 5.'si yayınlanan Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu uzun süredir bekleniyor. Oyuncular heyecanla çıkış tarihini araştırırken; GTA 6 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rockstar Games, X sosyal medya hesabından GTA 6 ile ilgli açıklamada bulundu. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...
ROCKSTAR GAMES'TEN GTA 6 AÇIKLAMASI GELDİ
Rockstar Games resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Dünya çapındaki oyuncularımızın inanılmaz desteği sayesinde gerçekten tutkulu olduğumuz oyunlar yaratma fırsatına sahip olduk.
Aralık ayı başlarında bir sonraki Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri sizlerle daha uzun yıllar paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Grand Theft Auto 6'nın çıkış tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak GTA 6'nın 2024'te çıkış yapması bekleniyor.
Take-Two geçtiğimiz yıl 5.3 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. Firmanın ortalama yıllık geliri ise 3 milyar dolar civarında bulunuyor.
Take-Two'nun 8 milyar dolar elde etmeyi planladığı dönem ve oyunun beklenilen çıkış tarihi 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 arasını kapsıyor. Buna göre GTA 6’nın çıkışı ile ilgili kesin bir duyuru yapılmasa da ipuçları, oyunun 2024 Nisan ile 2025 Mart ayları arasında çıkacağını işaret ediyor.