Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Guendouzi, Lazio taraftarına veda etti! - Fenerbahçe Haberleri

        Guendouzi, Lazio taraftarına veda etti!

        Serie A'nın 18. haftasında Lazio ile Fiorentina 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Lazio formasıyla son maçına çıktı. 90 dakika sahada kalan Fransız yıldız, karşılaşma sonunda tribünlere giderek taraftarlara veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Guendouzi, Lazio taraftarına veda etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, sahasında Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Lazio formasıyla son kez sahaya çıkan Matteo Guendouzi, 90 dakika boyunca görev yaptı.

        Guendouzi, maç bitiminde kale arkasındaki tribünlere giderek Lazio taraftarlarını selamladı ve veda etti.

        Fransız futbolcunun bu anlamlı vedası tribünlerden alkışlarla karşılanırken, Guendouzi'nin yeni durağı olan Fenerbahçe için geri sayım da resmen başlamış oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kastamonulu esnafın kardan heykelleri beğeni topluyor

        Kastamonunun Azdavay ilçesinde 11 yıldır kardan heykeller yapan esnaf, bu yıl "gülen adamlar" heykeli yaptı. Azdavaydaki Şehitler Gaziler Parkında 11 yıldır kardan yaptığı heykellerle tanınan esnaf Tacettin Kömür, bugüne kadar Atatürk, koltukta oturan insanlar, Azdavayın yöresel kıyafetli kadınları, sırtında top mermisi taşıyan Seyit Onbaşı, Nasreddin Hoca gibi çok sayıda heykel yaptı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"