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        Haberler Spor Voleybol Guidetti "Yarının Sultanları" için yollarda - Voleybol Haberleri

        Guidetti "Yarının Sultanları" için yollarda

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin hayata geçirdiği "Yarının Sultanları" projesi Zonguldak'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 21:32 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:32
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        Guidetti "Yarının Sultanları" için yollarda
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        VakıfBank Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında başlayan proje kapsamında sarı-siyahlı takımın başantrenörü Guidetti, çocuklara teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi.

        Voleybolu sevdirebilmek amacıyla hayata geçirilen ve VakıfBank Kulübünün sponsorluğunda gerçekleştirilen projede sarı-siyahlıların başantrenörü Guidetti, yardımcıları Saim Pakkan ile Fikret Ceylan, merkez ve çevre ilçelerden katılım sağlayan kız çocuklarına antrenman yaptırdı.

        Zonguldak İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de destek verdiği Yarının Sultanları projesinin 2024 yılındaki ilk ayağında Genel Menajer Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da yer aldı.

        Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Giovanni Guidetti, voleybolla dolu harika bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, "Hem voleybol oynadık hem de birçok paylaşımda bulunduk. Türkiye bir voleybol ülkesi, bunu her gittiğim şehirde görüyorum. Yarının Sultanları projesi kapsamında gittiğimiz her şehirde harika karşılanıyoruz. İnsanların, özellikle çocukların voleybola bu denli ilgi gösterdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Bu ilgi ve kız çocuklarının gözlerinde gördüğüm mutluluk bana motivasyon kaynağı oluyor." şeklinde konuştu.

        VakıfBank Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Türk voleyboluna yıllardır hizmet veren Giovanni Guidetti, sosyal sorumluluk bilinciyle de projelerde yer almaya, insanların ve özellikle kız çocuklarının hayatına dokunmaya devam ediyor. Biz de VakıfBank olarak bu önemli projede güçlü bir şekilde Giovanni’nin yanında yer alıyoruz." dedi.

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