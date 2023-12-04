Ünlü besteci John Williams'ın bestelediği "Star Wars" eserinin disko remiksi olan "Star Wars Theme/Cantina Band" en çok satan enstrümantal single olarak kabul ediliyor.

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DÜNYANIN EN UZUN ŞARKISI

Resmi olarak yayımlanan en uzun şarkı 138 saat, 41 dakika ve 20 saniye ile Dr. Jagadeesh Pillai adlı yazar ve müzisyene ait. 16. yüzyıl şiiri Shri Ram Charit Manas'a dayanan tek bir destansı parça 15 binden fazla ayet içeriyor. Başından sonuna kadar dinlemek için beş günden fazla zaman gerekiyor.

Kaynak: Mental Floss

Fotoğraflar: Guinness World Records, Gershwincompetition.org, JohnWilliams.org