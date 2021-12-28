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Gülçin Ergül, Times Meydanı'nda: Bu bizim başarımız!

Balıkkesir'de geçirdiği trafik kazası sonucu sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, Spotify EQUAL Müzik Programı kapsamında New York Times Square Meydanı'ndaki dev dijital ekranda yer aldı

Gülçin Ergül, Times Meydanı'nda: Bu bizim başarımız!
Gülçin Ergül, Times Meydanı'nda: Bu bizim başarımız!
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a gelirken Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, zor günleri atlatmaya çalışıyor.

Spotify'ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı'nın Aralık ayı konuğu Ergül oldu. Hepsi Grubu'yla müzik sektörüne adım atan daha sonra kariyerine solo devam eden şarkıcı, New York Times Meydanı'ndaki dev reklam panosunu süsledi.

"BU BİZİM BAŞARIMIZ"

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Gülçin Ergül, vefat eden sevgilisine teşekkür etti. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Spotify'ın Equal listesinin kapağında yer aldığım ve bu billboard'da çıkacağımı duyduğun an çok gururlanmıştın... Aslında 14 Aralık’tan itibaren New York Times Meydanı’nda billboard’da yer alıyoruz. Bu bizim başarımız; senin başarın! Şimdi de bu başarımızı izliyor ve gülümsüyor olduğunu hayal ve temenni ediyorum. Seni sınırsızca seviyorum.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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