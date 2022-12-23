Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

Show TV'de ekranlara gelen Güldür Güldür programının sevilen oyuncusu Giray Altınok'un eşini görenler hayranlığını gizleyemiyor. Feridun karakteriyle adından söz ettiren Giray Altınok'un eşi, güzelliğiyle büyülüyor. Altınok'un hayranları ise sosyal medyadan övgüler yağdırıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

    Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, eğlendiren bölümleriyle her hafta ekrana gelmeye devam ediyor.
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

    Oyuncu kadrosunda Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show'daki tiplemeler, ekran başındaki seyirciyi gülme krizine sokuyor.
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

    Feridun karakteriyle en beğenilenlerden birisi olan Giray Altınok adından söz ettiriyor. Altınok, Feridun tiplemesiyle izleyenlere kahkaha tufanı yaşatıyor.
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

    Sergilediği performansı ile gönüllerde taht kuran Giray Altınok, 1984 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan oyuncu, üniversiteden sonra İstanbul'a yerleşti.
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

    İstanbul'a geldikten sonra oyunculuk alanında eğitim alan Giray Altınok, kamera karşısına ilk olarak "Kaybedenler Kulübü" filmi ile geçti.
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

    Birbirinden başarılı yapımlarda rol aldı.
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

    Kamera karşısına ilk olarak "Kaybedenler Kulübü" filmi ile geçen Altınok; GDO Kara Kedi, Tut Sözünü, Labirent ve Vücut gibi yapımlarda rol aldı.
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

    2018 yılında ise kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile dünya evine girdi.
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

    Evlendikten sonra eşi ile birlikte tiyatro kuran oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bu davranışı ile de hayranlarının beğenilerini topluyor.
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

    Sosyal medyada ara sıra eşiyle karelerini paylaşan Giray Altınok, eşinin güzelliğine dair de övgüler aldı.  Altınok'un aşk pozlarına, "Çok yakışıyorsunuz", "Ne şanslı adamsın" ve "Yengenin güzelliği" gibi yorumlar yapılıyor.
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

    Ayrıca Cansu Diktaş'ın doğal güzelliği es geçilmiyor. Sosyal medya kullanıcıları, Cansu Diktaş'ın doğal güzelliğine iltifatlar yağdırıyor.
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş
  • Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşini görenler hayran kaldı! Meğer o da ünlüymüş

 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.