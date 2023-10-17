Güldür Güldür'ün İbrahim'i adeta eridi! Rüştü Onur Atilla'nın son hali şaşırttı!
SHOW TV ekranlarında yayınlanan izleyicinin keyifle izlediği Güldür Güldür programında İbrahim karakterini canlandıran oyuncu Rüştü Onur Atilla, son haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti.
11 sezondur SHOW TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür programında canlandırdığı İbrahim karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Rüştü Onur Atilla, yeni sezonun ilk bölümünde dikkatleri üzerine çekti.
Başarılı oyunculuk performansıyla alkış toplayan Rüştü Onur Atilla'nın fazlasıyla kilo verdiği ve fit bir hale geldiği dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncuya sevenlerinden binlerce övgü dolu yorum ve beğeni geldi.
Şen Yuva, Huzurum Kalmadı, Kahve Bahane, Eyyvah Eyvah 3, Dedemin Fişi, Cici Babam gibi projelerde boy gösteren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla'yı sevenleri tanımakta zorluk çekti.
Evli ve iki çocuk babası olan sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın gönderilerinin altına sevenlerinden: "Aşırı fit olmuşsun", "Çok iyisiniz ama daha fazla zayıflamayın", "Çok sağlıklı görünüyorsunuz" gibi yorumlar geldi.
İşte Rüştü Onur Atilla'nın son hali...