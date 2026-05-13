        Güler Sabancı: Bu yılın 6 projesiyle birlikte 228 Fark Yaratan'a ulaştık

        Güler Sabancı: Bu yılın 6 projesiyle birlikte 228 'Fark Yaratan’a ulaştık

        Sabancı Vakfı tarafından düzenlenen Fark Yaratanlar Programı'nın 17. sezon lansmanında, farklı alanlarda çalışmalar yürüten 6 kişinin projeleri tanıtıldı. Program kapsamında konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Bu yılın 6 projesiyle birlikte 228 Fark Yaratan'a ulaşan programımız, küçük bir adımın yarattığı cesaretin büyüdüğünü, çoğaldığını ve gerçek değişimi başlattığını gösteriyor." dedi

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 11:46 Güncelleme:
        "Bu yılın 6 projesiyle birlikte 228 Fark Yaratan'a ulaştık"

        Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 17. sezon lansmanı, Sabancı Center’da gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen 6 Fark Yaratan’ın çalışmaları tanıtıldı. Etkinlikte erişilebilirlik, çevre, eğitim, kültür ve sosyal yaşam alanlarında yürütülen çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

        Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana yürüttüğü “Fark Yaratanlar” Programı kapsamında, Türkiye’de toplumsal gelişme alanında çalışmalar yapan birey ve kurumların faaliyetleri kamuoyuyla paylaşılıyor.

        Programın 17. sezon lansmanı kapsamında düzenlenen etkinlikte, farklı alanlarda çalışmalar yürüten 6 kişinin hikayelerine yer verildi. Katılımcıların, karşılaştıkları sorunlara yönelik geliştirdikleri uygulamalar ve projeler tanıtıldı.

        Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Fark Yaratanlar’ın hikayeleri, sorumluluk almak için cesaretle atılan bir adımla başlar. İçlerinde fark yaratma arzusu taşıyarak bu yıl başvuruda bulunan 2.500’den fazla kişiye teşekkür ediyorum. Bu yılın 6 projesiyle birlikte 228 Fark Yaratan’a ulaşan programımız, küçük bir adımın yarattığı cesaretin büyüdüğünü, çoğaldığını ve gerçek değişimi başlattığını gösteriyor. En mutluluk verici olan ise bu topluluğun bir araya gelmesi, sorumluluk alması, cesaret göstermesi ve kartopu etkisini her yıl daha da büyütmesi.” dedi.

        6 İSİM VE PROJELERİ TANITILDI

        Ali Caner Alpaslan, Engelsiz Nota ile görme engelli müzisyenler için notaları erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

        Amar Kılıç & Serbest Salih, Fotohane Darkroom ile analog fotoğrafçılık aracılığıyla sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların birbirleriyle ve çevreleriyle daha güçlü bir bağ kurmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

        Hakan Örs, geliştirdiği Bisikletli Okul modeli kapsamında dijitalleşme, yalnızlaşma ve akran zorbalığı gibi konulara yönelik çalışmalar yürütüyor. Model, gençleri çevre bilinci ve birlikte hareket etme yaklaşımı etrafında bir araya getirmeyi hedefliyor.

        Özlem Şivecan, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği aracılığıyla çölyaklı bireylerin uygun gıdaya erişim ve sosyal hayata katılımda karşılaştığı sorunlara yönelik çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

        Seher Akyol, DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği kapsamında kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunuyor.

        Yaz Güvendi, Kuş Kolektifi ile nesli tehlike altında olan kuşların sesleriyle geleneksel çalgıları buluşturarak, sanat yoluyla doğayla kurulan bağı güçlendirmeyi ve kültürel hafızayı canlı tutmayı hedefliyor.

