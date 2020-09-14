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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB),Güllük Liman Sahası'nı 45 yıl süreli "işletme hakkının devri" yöntemiyle özelleştirmek için ihale açtı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, geçici teminat bedeli 1.5 milyon TL olarak açıklanan ihaleye 12 Kasım'a kadar teklif verilebilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecekler. Yatırım fonları ancak ortak girişim grubuna dâhil olarak ihaleye dahil olabilecekler. Ortak girişim grubu sadece yatırım fonlarından oluşamayacak.