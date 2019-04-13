Gülperi 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından büyük merak konusu oldu. Gülperi ekranlara gelen son bölümde Gülperi Eyüp’ün tehdidiyle oğlunu kurtarmak için kendi hayatını feda eder ve Taşkınların konağına geri döner. Eyüp’ün niyeti onu yeniden konağın hanımı yapmaktır. Bu fikir Kader ve Fatma’nın hiç hoşuna gitmemiştir.

GÜLPERİ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi ekranlara gelen son bölümün ardından 29. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

Yapımcılığını TİMS&B Productions’un üstlendiği, yönetmen koltuğuna Şenol Sönmez’in oturduğu Gülperi’nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

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GÜLPERİ 28. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülperi’nin bu akşam ekrana gelecek 28. bölümünde Gülperi Eyüp’ün tehdidiyle oğlunu kurtarmak için kendi hayatını feda eder ve Taşkınların konağına geri döner. Eyüp’ün niyeti onu yeniden konağın hanımı yapmaktır. Bu fikir Kader ve Fatma’nın hiç hoşuna gitmeyecektir. Kadir ailecek geçirdikleri mutlu gecenin ardından Gülperi’nin gitmesine anlam veremez. Onun kaçırıldığını düşünerek polisle kapısına dayanır. Ama Gülperi onun çağrısına cevap vermez. Kadir, Gülperi’yi Can’a emanet eder, reddedilmeyi kaldıramaz perişan olur. Hasan ve Bedriye Artemis’in okulunda yeni eğitim hayatlarına başlarlar. Ancak Hasan için işler hiç de kolay olmayacaktır.

Artemis’le arası yanlışlıkla da olsa Kadir’i vurduğu için limoni olan Hasan değişmeye söz verir. Fakat Artemis’in eski sevgilisi Doruk daha ilk günden onun başını belaya sokmayı başaracaktır. Selen ve Bedriye’nin arkadaşlıkları gitgide ilerlerken Bedriye’nin aklı bir yandan da doktor Mehmet’tedir. Onu görebilmek için türlü tezgâhlar kurar. Mehmet’in çalıştığı hastaneye kadar gider. Mehmet’le yaşayacakları olay Bedriye’nin ona karşı hislerini daha da kuvvetlendirir. Fatma Gülperi’ye konaktaki hayatı zehir ederken ayarı kaçırır. Kader bir yandan Gülperi’nin çektiklerinin fazla bulurken bir yandan da Yakup’un ortadan kayboluşunun Eyüp’le ilgili olabileceğini düşünüyordur. Gülperi’nin konağa döndüğü haberini alan Şeyma konağı ziyaret eder. Gülperi’nin haline gülmek niyetindeyken kadınlar kendilerini hastanede bulurlar. Gülperi’nin durumu hiç iyi değildir.

Fidan Gülperi’nin başından gelenlerden ötürü rahatsızdır ve bunu Serdar’la paylaşır. Kadir perişan olmuş, önemli davaları umursamaz haldeyken sonunda Gülperi’nin konağa gelmesinin sebebini öğrenir. Hasan da bir yandan Eyüp’ün olabileceği yerlerle ilgili araştırma yapar. Serdar’ın da sürpriz hareketiyle Hasan ve Kadir Eyüp’ü kıstırır. Onları takip eden Artemis ise Eyüp ve Şeyma ortaklığıyla ilgili şoke edici bir bilgiye ulaşır. Kadir ve Hasan her şeyi yola sokacaklar gibi gözükürken gelişmeler tüm aileyi mahvedecek, Gülperi’nin baştan beri korktuğu şey başına gelecektir.