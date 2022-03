Gülşen 'Tilki!'

Son dönemde sık sık sahnedeki iddialı tercihleriyle adından söz ettiren Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop', müzikseverlerle buluştu.

'Yatcaz Kalkcaz Ordayım', 'Bangır Bangır', 'Of... Of...', 'Yurtta Aşk Cihanda Aşk', 'Dan Dan' gibi parçalarıyla Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı, 'Lolipop'ta kendine has bir anlatım dili kullanmayı tercih etmiş.