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Gülşen 'Tilki!'

Yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturan Gülşen'in bambaşka bir tarzla iddiasını konuşturduğu 'Lolipop'ta 'Aleyna Tilki' hissi... İşte Murat Boz'dan Sena Şener'e haftanın öne çıkan melodileri...

HABERTURK.COM
  • Gülşen, 'Lolipop'u yayınladı

    Son dönemde sık sık sahnedeki iddialı tercihleriyle adından söz ettiren Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop', müzikseverlerle buluştu.

    'Yatcaz Kalkcaz Ordayım', 'Bangır Bangır', 'Of... Of...', 'Yurtta Aşk Cihanda Aşk', 'Dan Dan' gibi parçalarıyla Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı, 'Lolipop'ta kendine has bir anlatım dili kullanmayı tercih etmiş.
  • Gülşen, 'Lolipop'u yayınladı

    İngilizce jargonlar da kullanarak, 'Lolipop'u yorumlayan Gülşen'in şarkısının düzenlemesinde her zaman olduğu gibi aranjör eşi Ozan Çolakoğlu'nun imzası yer alıyor. Ünlü şarkıcı, bu kez 'Lolipop' ile bambaşka bir tarzla karşımızda...

    GÜLŞEN 'TİLKİ'

    Gerek kapak fotoğrafları gerekse şarkının melodisi bana Aleyna Tilki'yi anımsattı. Alışılagelmişin dışına çıkan Gülşen, 'Tilki' stiliyle sosyal medyanın da gündemine oturdu. Şarkının çıkmasının ardından kimi kullanıcılar 'Lolipop'u başarılı bulurken kimisi ise tam tersi yorumlar yaptı.

     
  • Gülşen, 'Lolipop'u yayınladı

    Şarkının melodisi de bence gayet akılda kalıcı ancak sözleri için pek aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ünlü isim, farklı bir tarza yönelerek dikkatleri çekse de ne kadar başarılı olduğu tabii ki tartışılır.

    Her konuda iddiasını sürdüren Gülşen'in yeni parçasını dinlemeden önce 'Bi' An Gel' gibi, 'Bir İhtimal Biliyorum' gibi damga vuracak bir proje olacağını beklemiştim. Açıkçası 'Lolipop', bende Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını duyduğumdaki düşüncelerimi yineletti. 

    Tarkan'da da 'Dudu', 'Kuzu Kuzu' gibi senelerce modası geçmeyen bir parçayla buluşacağımızı düşünmüştüm fakat 'Geççek', benim için hiç de öyle çıkmamıştı.

     
  • Gülşen, 'Lolipop'u yayınladı

    'LOLİPOP' SÖZLERİ

    Kaçtıkça giriyorum çekimine
    Sanki giymişim ateşten elbise
    Sen bir hata olsan ben bin kere yaparım
    Korkulu rüyalarımın sahibi
    Oyna duygularımın ol katili
    Kollarınsa eğer cezaevi ben yatarım

    Dudaklar lolipop al
    Kucaklar dolusu love
    İstemem altınlar pırlantalar
    İsterim ooo

    Ben bir tek seni
    Tek seni tek seni
    Aşkımla ölçülemez hiçbir money
    Oh mommy so yummy
    Aslında gitsek ya biz daha iler
    Daha ileri az daha ileri
    Oooo

    My love
    İçim dışım love
    I love, I love
    İşim gücüm yok başkalarıyla
    Yo
    Söndürülmez bu ateş sularla
    Oooo

    My love
    Bak yaklaşıyor bir cisim iddiayla
    Bildiklerini unut sırayla
    Çarpışmalarımız itinayla
    Oooo

    Dudaklar lolipop al
    Kucaklar dolusu love
    İstemem altınlar pırlantalar
    İsterim ooo

    Ben bir tek seni
    Tek seni tek seni
    Aşkımla ölçülemez hiçbir money
    Oh mommy so yummy
    Aslında gitsek ya biz daha ileri
    Daha ileri az daha ileri
    Oooo

    Dudaklar lolipop al
    Kucaklar dolusu love
    İstemem altınlar pırlantalar
    İsterim ooo

    Ben bir tek seni
    Tek seni tek seni
    Aşkımla ölçülemez hiçbir money
    Oh mommy so yummy
    Aslında gitsek ya biz daha ileri
    Daha ileri az daha ileri
    Oooo
    Oooo
    Oooo
  • Gülşen, 'Lolipop'u yayınladı

    'HARBİ GÜZEL'MİŞ

    Popçu Murat Boz, 'Harbi Güzel' adlı single çalışmasını yayımladı. Kendi kurduğu müzik şirketinin etiketiyle ilk şarkısını dinleyicileriyle buluşturan Boz, hareketli bir parçaya imza atmış. Ayrıca 'Maximum'dan 15 yıl sonra ilk defa 'Harbi Güzel'in klibinde dans eden Murat Boz, bunun için ders almayı ihmal etmemiş ve ortaya eğlenceli bir klip çıkarmış.
  • Gülşen, 'Lolipop'u yayınladı

    'PORSELEN KALBİM' BAŞARILI

    Müziğe 15 yaşındayken başlayan Sena Şener, 'Porselen Kalbim' adlı teklisini dinleyicilerin beğenisine sundu. 'Porselen Kalbim'i dinlerken Sena Şener'in seslendirdiğini bilmesem kesinlikle Şebnem Ferah zannederdim. Bu kadar ses benzerliğine şaşırdım doğrusu... Şarkıdaki "Sen hatırlamazsın, ben unutmam / Nasıl kıydın / Yüreğim kandı sana / Bir umut avunmaya..." sözleri ise beni çok etkiledi.
  • Gülşen, 'Lolipop'u yayınladı

    BABA-OĞUL DÜETİ DUYGU YÜKLÜ

    Lider Şahin, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Rezil Rüsva'yı babası Selami Şahin'in sürpriz düeti eşliğinde müzikseverlerin beğenisine sundu. Hayalini babasıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Şahin, klipte Selami Şahin, kardeşleri Emirhan ve Meryem İrem Şahin başta olmak üzere yakın dostları ile kamera karşısına geçmiş. Sımsıcak bir klip ile dinleyicisiyle buluşan Lider Şahin'in dördüncü projesi 'Rezil Rüsva', duygu yüklü...
  • Gülşen, 'Lolipop'u yayınladı

    'KORKUYORUM'A YENİ SOLUK: ZÜLEYHA

    Züleyha, 90'lı yıllara damgasını vuran Harun Kolçak'ın 'Korkuyorum' adlı şarkısına kendine özgü tarzıyla yeni bir soluk getirmiş. Parçayı yeniden yorumlayan Züleyha, şarkının hareketli versiyonuyla benim beğenimi kazandı diyebilirim. Slow haliyle de çok sevdiğim 'Korkuyorum'un bu düzenlemesi de gayet hoş olmuş.
  • Gülşen, 'Lolipop'u yayınladı

    'BAL BADEM' YAZ TADINDA

    Şarkıcı Berkay Şahin'in, 'Bal Badem' adlı şarkısı müzikseverlerin karşısına çıktı. Söz ve müziği Tüzzün imzalı, düzenlemesinde Çağrı Telkıvıran imzası bulunan 'Bal Badem', adeta yaz tadında... 
  • Gülşen, 'Lolipop'u yayınladı

    HAFTANIN 'EN ÇOK DİLE DOLANAN'I

    Bu hafta sadece ve sadece Zeynep Bastık'ın 'Zeynodisco' albümünden 'Marlon Brando' şarkısını dinledim dinlesem yeridir. 

    Bastık'ın parçalarını dinlediğimde gerçekten pozitif enerjiyle doluyorum. Üzgün de olsam, stresli de olsam bir Zeynep Bastık şarkısı açtığımda tüm duygular yerini dans etme isteğine bırakıyor. Bastık'ın farklı bir aurası ve ses tınısı olduğunu düşünüyorum hatta en beğendiğim kadın şarkıcılar arasında ilk 3'te net yer alıyor! 

    Sadece kendi şarkılarını değil, yorumladığı tüm parçalar daha önceden sevmesem bile Zeynep Bastık'ın sesiyle dinleyince güzel geliyor. Bu yüzden YouTube'da en çok zaman geçirdiğim kanal kendisinin olabilir.

    'Sefo' ile seslendirdiği 'Toz Duman', Ezgi Mola'yla düet yaptığı 'Gül Beyaz Gül' ve Hazal Kaya ile eşlik ettiği 'Çalkala', dinlemeyi en sevdiklerim arasında...

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