Gülşen 'Tilki!'

Şarkının melodisi de bence gayet akılda kalıcı ancak sözleri için pek aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ünlü isim, farklı bir tarza yönelerek dikkatleri çekse de ne kadar başarılı olduğu tabii ki tartışılır.

Her konuda iddiasını sürdüren Gülşen'in yeni parçasını dinlemeden önce 'Bi' An Gel' gibi, 'Bir İhtimal Biliyorum' gibi damga vuracak bir proje olacağını beklemiştim. Açıkçası 'Lolipop', bende Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını duyduğumdaki düşüncelerimi yineletti.

Tarkan'da da 'Dudu', 'Kuzu Kuzu' gibi senelerce modası geçmeyen bir parçayla buluşacağımızı düşünmüştüm fakat 'Geççek', benim için hiç de öyle çıkmamıştı.