AA

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir "hazır giyim ve tekstil ülkesi" olduğunu ifade ederek, dünyanın en büyük 5'inci, Avrupa'nın ise 3'üncü üretim üssü olduklarını söyledi.

Türk hazır giyim sektörünün temelinin Sümerbank mühendislerinin çabaları ile atıldığını hatırlatan Gültepe, Türkiye'nin, hazır giyim üretimi noktasında bir marka olduğunu vurguladı.

Gültepe, devamla şunları kaydetti:

"Dünyada isim yapmış markaların çoğu üretimini Türkiye'de yaptırıyor. Sektör olarak Türkiye'nin 81 ilinde üretimi ara vermeden sürdürüyoruz. Anadolu'yu bir üretim üssü haline getirdik. Pandemi döneminde çoğu sektör istihdam kaybı yaşarken biz 100 bin yeni istihdam yarattık.

Hazır giyim sektörü katma değerli ihracat yapıyor. Türkiye'de kilogram başına rakamlarda mücevherat ve savunma sanayi sektörlerinin arkasından hazır giyim sektörü geliyor. Kilogram fiyatımız 16,5 doların üzerinde. Türkiye'nin genel ortalaması ise 1 dolar. Toplamda 18-19 milyar dolar seviyelerinde net ihracat değerimiz var. Diğer sektörlerde girdi maliyetlerinin yüzde 80'e yakını ithalata dayanıyor. Biz bu noktada diğer sektörlerden ayrışıyoruz."

"PLANLI BİR BÜYÜMENİN TARAFTARIYIZ"

Mustafa Gültepe, üretim altyapısının iyileştirilmesi noktasında herkesin hemfikir olduğunu belirterek, "Stratejik plan ve hedeflerin kurgulanması gerekiyor. 10 yıllık, 15 yıllık hedeflerin tüm sektörler için ayrı ayrı netleştirilmesi lazım. Biz planlı bir büyümenin taraftarıyız. Öngörülebilirlik en büyük dileğimiz. Döviz kurlarının aniden çıkıp aniden düşmesi hem ihracatçıyı hem ithalatçıyı zora sokar. Enflasyon çerçevesinde stabil bir artışın olması, tüm paydaşlar için daha öngörülebilir bir süreç olur." şeklinde konuştu.

Gültepe, üniversite-sanayi iş birliği ile sektörün geleceği için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sektörün geleceği için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Türkiye'nin zeki çocuklarını sektörümüzle buluşturmak istiyoruz. Sektörün 33 milyar dolar hedefine ulaşması için emek ve beyin gücüne ihtiyacı var. Birilerinin bayrağı daha yukarı taşıması gerekiyor.

Tarihi bir karara imza atarak tekstil mühendisliğini seçen başarılı arkadaşlarımıza asgari ücret tutarında burs verdik ve her türlü staj imkanını sağladık. Gençlerimiz mezuniyet sonrası 5 yıl sektörde çalışarak bu yatırımımızı dönüştürecekler. Kontenjanların yüzde 90'dan fazlası doldu. Taban puan 100 puan yukarı çıktı. Eğer sektörün geleceği olan gençlerimize yatırım yapmazsak geleceğimizi garanti altına alamayız. Yaptığımız tasarım yarışmasında ilk 3'e giren gençlerimizi İtalya'ya gönderiyoruz. Orada aldıkları eğitim ile tasarım noktasında bizleri daha ileri taşıyacaklar."

Kadın istihdamının sektörde çok fazla olduğunu vurgulayan Gültepe, çalışanlarının yüzde 80'den fazlasının kadın olduğunu bildirdi.