Güncel - Canlı altın fiyatları tablosu: 14 Mayıs gram altın ve çeyrek altın alış - satış rakamları
Altın fiyatları 14 Mayıs günü yatırımcıların yakın takibinde kalmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve ABD'de açıklanan güçlü enflasyon verileri, piyasalarda dalgalanmayı artırırken Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ons altın üzerinde baskı oluşturdu. İç piyasada ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında hareketlilik sürerken vatandaşlar "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler…
GRAM ALTIN FİYATI
6.828,9620
6.829,6630
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.697,65
4.698,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.936,6000
11.177,2300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.758,7100
44.583,4700
TAM ALTIN FİYATI
44.201,00
44.498,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.800,43
22.349,49
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.737,54
44.562,28
ATA ALTIN FİYATI
45.056,53
46.200,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.718,89
4.939,92
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.189,23
6.470,98
GREMSE ALTIN FİYATI
110.218,00
111.423,00