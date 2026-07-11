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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'deki 5 asırlık bedestenin restorasyonu tamamlandı

        Kayseri'deki 5 asırlık bedestenin restorasyonu tamamlandı

        Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan 5 asırlık bedestenin restorasyonunu tamamladı. Bedesteni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Şu anda Camikebir bölgemizdeyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve belediyemizin birlikte yapmış olduğu çalışmalar ile bölgeyi daha canlı daha diri, tarihi dokuyu koruyarak burayı canlandırmaya çalışıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        5 asırlık bedestende restorasyon tamamlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel tüm zenginlikleri korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirirken bu doğrultudaki tüm çalışmalara da destek vermeye devam ediyor.

        Bu çerçevede, Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde, Kayseri Ulu Camii yanı başında bulunan ve 5 asrı aşkın süredir ayakta duran bedestende, Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği restorasyon çalışmaları Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanandı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, süreci yakından takip eden Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tamamlanan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ile Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem'den detaylı bilgi aldı.

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        Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Mustafa Cihat Türkmen, Zabıta Daire Başkanı Ahmet Teke, müdürler ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

        İncelemelerinin ardından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç incelemelerinin ardından bedestende açıklamalarda bulunarak, "Şu anda Camikebir bölgemizdeyiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ve belediyemizin birlikte yapmış olduğu çalışmalar ile bölgeyi daha canlı daha diri, tarihi dokuyu koruyarak burayı canlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

        Başkan Büyükkılıç, tarihi yapının kazanacağı fonksiyon ile bölgeye katacağı canlılığa değinerek, şunları söyledi:

        "Kamuoyunda bedesten diye bilinen, değişik zamanlarda değişik fonksiyonlar yüklenmiş olan önemli bir tarihi eserle iç içeyiz. 1497 yılında yapılmış tarihi bir eser. Son süreçte de halıcılarla ilgili güzel fonksiyonları vardı. Burası değişik fonksiyonlar açısından değerlendirilebilir. Bunlardan en önemlilerinden biri gerek Yahyalı'da gerek Bünyan'da gerekse geçmiş dönemlerde değişik ilçelerimizde, il merkezimizde halıcılıkla ilgili yapılmış yüzlerce çalışma var. Hem Kapalı Çarşımıza canlılık kazandırmak hem kültür başkenti Kayseri’mize yakışır anlayış içerisinde buraya bir fonksiyon yüklemek önemli. Daha canlı, daha diri, herkesin uğrak yeri haline geldiği ama bütün bunların yanında tarihi doku içeren halılarla ilgili bir müze yakışır diye düşünüyorum."

        Kayseri'nin tarihine sahip çıkan bir şehir olduğunu kaydeden Büyükkılıç, Camikebir bölgesindeki çalışmalar esnasında rastlanılan medrese yapısına da ayrı bir parantez açarak, "Yine hatırlanacağı üzere Camikebir'imizin kıblesindeki özelliksiz yapıların kaldırılması suretiyle orada bir peyzaj düzenlemesine ortam hazırlamaya çalıştık. Önemli bir sürprizle karşılaştık; oradan çıkan Mehmet Melikgazi Dönemine ait olan medrese. Orayı yine Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol gereği kazı çalışmalarını, projelendirme ve restorasyon çalışmalarını da hayata geçirerek şehrimize kazandırma yönündeki gayretimizi de sürdürüyoruz" diye konuştu.

        Başkan Büyükkılıç, Camikebir bölgesini güzelleştirecek ve canlandıracak önemli çalışmaların dayanışma içerisinde yürütüldüğüne işaret ederek, "Çok değerli Melikgazi Belediye Başkanımızın da yaptığı güzel çalışmalar var. Ona da teşekkür ediyoruz. İnşallah dayanışma içerisinde bu güzel çalışmalarımızı taçlandıracak adımlar atma yönünde Büyükşehir, ilgili ilçe belediyesi el ele, gönül gönüle vermek suretiyle yol alacağımızı ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

        Bedesten restorasyon projesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Büyükkılıç, "Burayı inşallah halı ile ilgili müzeleştirme ve turizm odaklı halılarla yapılacak çalışmalarda yer alma adına önemli bir fonksiyon yükleme yönünde iyi niyetimizi buradan paylaşıyoruz. Restorasyonunun projelendirilmesinde emeği geçen mimarımıza, yüklenici firmamıza, ilgili arkadaşlarımıza, Vakıflar Bölge Müdürümüze teşekkür ediyoruz. İki yıllık bir sürede yapılan çalışma. Hayırlı, uğurlu olsun şehrimize. Ellerinize, emeklerinize sağlık, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Restorasyon çalışmaları tamamlanan 5 asırlık tarihi yapı kazanacağı yeni fonksiyon ile şehrin tarihi ve kültürel kimliğini öne çıkaran merkezlerden biri olarak hizmet verecek.

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