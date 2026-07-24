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        Haberler Gündem Güncel 7.katta akıma kapılıp düştü!

        7.katta akıma kapılıp düştü!

        Konya'da bir inşaatta facia yaşandı. Olayda, yük asansöründe elektrik akımına kapılan işçi, 7'nci kattan düşüp hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        7.katta akıma kapılıp düştü!

        Konya'da yapımı devam eden bir plazanın dış cephe kaplamasını yapan Abdulkadir Altıkat, kullandığı yük asansöründe elektrik akımına kapılarak 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 09.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde yapımı devam eden bir plazada meydana geldi.

        Dış cephe kaplama ustası Abdulkadir Altıkat, kaplamasını sürdürdüğü inşaatta bulunan yük asansörüne bindi. Asansör 7'nci kata geldiğinde Abdulkadir Altıkat, elektrik akımına kapılarak zemine düştü.

        Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altıkat’ın öldüğünü belirledi. Abdulkadir Altıkat’ın cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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