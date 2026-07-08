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        Haberler Gündem Güncel Adana'da 59 yaşındaki adam düştüğü nehirde hayatını kaybetti

        Adana'da 59 yaşındaki adam düştüğü nehirde hayatını kaybetti

        Adana'da arkadaşlarıyla sabaha kadar alkol aldığı öne sürülen 59 yaşındaki Hasan Yağcı, dengesini kaybederek düştüğü Seyhan Nehri'nde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Alkollü düştüğü nehirde hayatını kaybetti

        Adana'da 59 yaşındaki Hasan Yağcı, dengesini kaybederek düştüğü Seyhan Nehri'nde hayatını kaybetti

        SEYHAN NEHRİ'NE DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay, Seyhan ilçesinin Reşatbey Mahallesi'nde Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Hasan Yağcı, arkadaşlarıyla sabaha kadar nehir kenarında alkol aldı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Yağcı, Seyhan Nehri'ne düştü.

        EKİPLER TARAFINDAN SUDAN ÇIKARILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan Hasan Yağcı'nın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

        Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları, Yağcı'nın cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

        OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hasan Yağcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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