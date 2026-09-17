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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da eski koca dehşeti! 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Adana'da eski koca dehşeti! 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Adana Ceyhan'da eski karısını tabancayla öldüren, oğlunu da ağır yaralayan adam aynı silahla yaşamına son verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 00:54 Güncelleme:
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        Eski koca dehşeti! 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Enes D. (52) ile Kezban K. (49) 1,5 ay önce boşandı. Enes D, bir süredir ablası Nermin K'nin Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde kalan eski eşi Kezban K. ile konuşmak için Adana'ya geldi.

        AA'nın haberine göre, evde çıkan tartışmanın ardından Kezban K. ve oğlu Yağız Ege D'ye (13) tabancayla ateş eden Enes D, daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Kezban K. ve Enes D'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yağız Ege'yi Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #adana
        #Ceyhan
        #Son dakika haberler
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