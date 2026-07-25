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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da silahla vurulan genç kadın öldü

        Adana'da silahla vurulan genç kadın öldü

        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 06:24 Güncelleme:
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        Adana'da silahla vurulan genç kadın öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi'nde Reyhan Acar'a (24), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla ateş ettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, ağır yaralanan Acar, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Acar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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