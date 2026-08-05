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        Anız yangınında korkutan görüntü!

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen anız yangınında korkutan görüntüler kaydedildi. Gece saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 09:16 Güncelleme:
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        Anız yangınında korkutan görüntü!

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İHA'nın haberine göre dün gece saatlerinde Mardin Yolu Caddesi'nde alandan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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