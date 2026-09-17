Ankara'da yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 114 şüpheliye yönelik işlem
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, yakalanan 82 şüpheliden 67'sinin tutuklandığını açıkladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında yeni nesil suç örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen 114 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 82’sinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 82 şüphelinin tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği aktarılan açıklamada, 67 şüphelinin tutuklanmasına, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.