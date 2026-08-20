Bakanlıktan 'bakıma muhtaç anne ve oğlu' ile ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ‘Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı: Bakıma muhtaç anne ve oğlu yardım bekliyor’ şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Haberlere konu olan anne ve oğlu ile ilgili İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek hanede incelemelerde bulunmuştur. Yapılan inceleme neticesinde anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Anne ve oğluna yönelik bakım ve destek süreci Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.