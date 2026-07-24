Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Çanakkale'deki barajda sular çekildi, Haydaroba Köprüsü ortaya çıktı

        Çanakkale'deki barajda sular çekildi, Haydaroba Köprüsü ortaya çıktı

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Yenice-Gönen Barajı'nda suların çekilmesiyle Haydaroba Köprüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Barajda sular çekildi, köprü ortaya çıktı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyünü ilçe merkezine bağlayan ve Yenice-Gönen Barajı'nın su tutmasının ardından sular altında kalan Haydaroba Köprüsü, baraj suyunun çekilmesiyle yeniden ortaya çıktı.

        Bölge sakini Ömür Korucu, köprünün uzun yıllardır baraj suları altında kaldığını belirterek, içme suyu ve tarımsal sulama amacıyla kullanılan barajdaki su seviyesinin düşmesiyle köprünün yeniden görünür hale geldiğini söyledi.

        Ömür Korucu, su seviyesinin biraz daha azalması halinde ulaşımın bu köprü üzerinden sağlanabileceğini ifade ederek, "Su biraz daha çekildiğinde Haydaroba köyü ile Yenice arasındaki ulaşım bu köprü üzerinden daha kısa mesafeden yapılabilecek" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 23 Temmuz 2026 (Yeni Parti İlk Seçimde Ne Yapar?)

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e destek mi verdi? CHP'den 94 vekil Yeni Parti'ye geçerse hazine yardımı nasıl bölünebilir? Siyasetin finansmanı nasıl olmalı? CHP'nin "parası" paylaşılacak mı? Hazine partilere para vermeli mi? CHP ana muhalefetten düşecek mi? Yeni parti artık ana muhale...
        #Çanakkale Haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Maydanoz alarmı! Vaka sayısı 561'e ulaştı
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        WSJ: Trump'ın sabrı tükendi, Tahran'a karşı intikam moduna geçti
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        ABD'li Senatörden Mamdani'ye "palyaço" benzetmesi
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!