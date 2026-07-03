Beykoz'un Karadeniz kıyısındaki sahil, plaj ve koylarda iki günlük yasak uygulanacak
Beykoz'da Karadeniz'e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Yasak, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde geçerli olacak
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 22:34 Güncelleme:
Beykoz’da Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı.
Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, dalga boyu yüksekliği nedeniyle 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde ilçedeki Karadeniz kıyılarında denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.
DALGA BOYU NEDENİYLE YASAK KARARI
Kaymakamlık açıklamasında, “İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 4 ve 5 Temmuz günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.
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