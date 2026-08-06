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        Bingöl'de Alzheimer hastalarına takip cihazı dağıtıldı

        Bingöl'de Alzheimer hastalarının kaybolmaları durumunda konumlarının tespit edilmesine imkan sağlayan takip cihazlı bileklikler hasta yakınlarına teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 17:19 Güncelleme:
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        Bingöl'de Alzheimer hastalarına takip cihazı

        Bingöl Valiliği koordinesinde AFAD İl Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında kent genelindeki Alzheimer hastalarının aileleriyle görüşüldü. Görüşmelerde yapılan bilgilendirmenin ardından 65 hasta yakını cihazın kullanımına muvafakat verdi.

        Bu kapsamda Vali Cahit Çelik'in katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, bilgilendirilen 15 aileye takip cihazları teslim edildi. Diğer hasta yakınlarına da cihazlar ilerleyen günlerde dağıtılacak.

        Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, kentte 258 Alzheimer hastası bulunduğunu belirtti. Alzheimer hastalarının zaman zaman evlerinden ayrılarak kaybolabildiğini ifade eden Çelik, bu durumun hem aileler hem de ekipler açısından zorluk oluşturduğunu söyledi.

        Takip cihazlarının bu süreçte kayıp olan hastaların bulunmasında önemli bir kolaylık sağlayacağını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

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        "Valilik olarak bu vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmek istiyoruz. Bazen istemesek de nihayetinde bu vatandaşlarımız evden çıktıklarında, bir yere gittiklerinde onları takip etmekte zorlanıyoruz. Ciddi bir sıkıntı yaşanabiliyor. Maalesef uzun süre haber alamadığımız vatandaşlarımız oluyor. Arkadaşlarımız da bir bileklikten bahsettiler. 258 vatandaştan 65'i rıza formunu imzalayarak bu cihazı takmayı kabul etti. Bizler de sizlere bu cihazımızı vereceğiz, diğer vatandaşlarımıza da arkadaşlarımız dağıtacaklar."

        Cihazın kol saati ya da anahtarlık olarak kullanılabileceğini belirten Çelik, mobil uygulama sayesinde cihazı taşıyan kişinin konumunun anlık olarak takip edilebildiğini söyledi.

        Projenin AFAD İl Müdürlüğünün bütçesiyle hayata geçirildiğini dile getiren Çelik, "İnşallah hiçbir Alzheimer hastamız gözümüzün görmediği, ulaşamadığımız bir noktaya gitmez ama Allah korusun öyle bir durum söz konusu olduğu zaman da vatandaşlarımıza çok daha rahat bir şekilde ulaşmış olacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Allah sağlık sıhhat versin. Allah bu cihazı kullanacak olan hiçbir vatandaşımıza arama zorunluluğu göstermesin" ifadesini kullandı.

        Hasta yakınlarından İzzet Dursun da annesi için cihaz teslim aldığını belirterek, "Annem yaklaşık 5 yıldır Alzheimer. Annem gittikçe daha da kötüye gidiyor. Bu projede emeği geçen Valiliğimize ve AFAD'a teşekkür ediyorum" dedi.

        İmam Morsümbül de bundan sonraki süreçte olumsuz bir durumla karşılaşmamayı temenni etti.

        Kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Morsümbül, "Bu proje bütün insanlar için faydalı olmuştur. Bundan sonra da vatandaşla devletin işbirliği sürecektir, inşallah" diye konuştu.

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        #Bingöl Haberleri
        #Alzheimer
        #takip cihazı
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