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        Haberler Gündem Çevre Bingöl'de orman yangını

        Bingöl'de orman yangını

        Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 03:18 Güncelleme:
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        Bingöl'de orman yangını
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        Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeniyazı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, yangına 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 35 personelle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin etkilediği alanlarda soğutma çalışması yapıldı.

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        #Bingöl
        #haberler
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        #Bingöl orman yangını
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