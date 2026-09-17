Bingöl'de orman yangını

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeniyazı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yangına 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 35 personelle müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin etkilediği alanlarda soğutma çalışması yapıldı.