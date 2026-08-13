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        Haberler Gündem Çevre Bulancak'ta doğaya 400 sülün salındı

        Bulancak'ta doğaya 400 sülün salındı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde doğaya 400 sülün salındı. Sülünlerin doğaya yerleştirilmesiyle yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesinin yanı sıra, tarımsal üretimde önemli zararlara neden olan kahverengi kokarca ile mücadeleye de katkı sağlanması hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 18:40 Güncelleme:
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        Bulancak'ta doğaya 400 sülün bırakıldı
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        Gümüşhane'deki Kelkit Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonunda yetiştirilen sülünler, Giresun'un Bulancak ilçesinde doğal yaşama uyum sağlayabilecekleri uygun habitatlara bırakıldı.

        Sülünlerin doğaya yerleştirilmesiyle yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesinin yanı sıra, tarımsal üretimde önemli zararlara neden olan kahverengi kokarca ile mücadeleye de katkı sağlanması hedefleniyor.

        Bulancak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde doğaya salınan sülünlerin beslenme davranışları içerisinde çeşitli böcek ve omurgasızların yer alması nedeniyle, kahverengi kokarca popülasyonunun doğal yollarla baskılanmasına destek olmaları bekleniyor.

        Sülün salım çalışmaları, önümüzdeki haftalarda Giresun'un diğer sahil kesimindeki ilçelerinde devam edecek.

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