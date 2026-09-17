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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büşra bebeğin ölümünde babanın ifadesi ortaya çıktı

        Büşra bebeğin ölümünde babanın ifadesi ortaya çıktı

        Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında 7 gün önce kaybolduğu iddia edilen 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturmada baba Y.B'nin ifadesi ortaya çıktı. Anne E.B'nin ikinci ifadesinde bebeğini öldürmekte suçladığı baba, savcılık ifadesinde kızına ne olduğunu bilmediğini belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 18:42 Güncelleme:
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        Babanın ifadesi ortaya çıktı

        Sivas’ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 8 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra’nın kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı.

        Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E.B. (27), bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti.

        Ardından ifadesini değiştiren anne, babanın bebeği öldürdüğü iddiasında bulundu. Geçtiğimiz gece 5 kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen anne, bu kez bebeği borca karşılık canlı olarak birine verdiğini iddia etti. İddia üzerine bebeğin verildiği ileri sürülen M.K. Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Divriği’de hakim karşısına çıkartıldı.

        Öte yandan, annenin ikinci ifadesinde cinayetle suçladığı baba Y.B’nin savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Baba Y.B. ifadesinde, kızının başına ne geldiğini bilmediğini belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Baba ifadesinde Büşra’yı uyutup hayvanlarını otlatmaya götürdüğünü belirterek, "Saat 23.00 civarıydı. Çay yapamadan K.D. beni aradı. K. bana ‘Senin ufak kız yoktur, jandarmaya haber mi verelim yoksa sen geliyor musun’ dedi. Ben de geliyorum dedim. Ben çadıra doğru koşarak geldim. Gelirken yolda K.D'yi aradım, kızım Büşra'yı bulup bulamadıklarını sordum. K. da bana bulamadıklarını söyledi. V. ve Ö.'nün yanından benim yaşadığım çadıra yaklaşık yarım saatte gelmişimdir. Benimle birlikte Ö. da geldi. Ö. ile birlikte koşarak geldik. V. de koşarak gittiğimizi görmüştür. Ben çadırın yanına geldiğimde R., K. ve N. oradaydı. Onlar el feneriyle zaten arıyorlardı. Ben de elimde el feneriyle geldim. Eşim E. de oradaydı. Benim koşarak geldiğimi bunlar görmüş olabilirler. Çadıra geldim. İlk çadıra koştum. Kızım Büşra belki çadırdadır, görememişlerdir diye çadıra girip Büşra'yı aradım. Battaniyeyi filan kaldırıp baktım. Ben gittiğimde de çadır dağınıktı. K.'gil dağıtmıştı çadırı. Büşra'yı bulamayınca K.'ya "K. dayı koş jandarmaya haber ver' dedim. K. arabaya binip telefon çeken yere gitti. K. beni aradığında bana kızım Büşra'nın yanımda olup olmadığını sormadı" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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