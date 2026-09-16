Çatalca'da 11,5 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Çatalca'da belirlenen bir adres ile 2 araca operasyon düzenledi. AA'nın haberine göre, adreste ve araçlarda yapılan aramalarda 11,5 kilogram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.