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        CHP'den Cemil Tugay açıklaması

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Muhalefet partisinden seçilmiş bir belediye başkanının başka bir partiye geçişi, hele ki siyasal mücadelesinin tamamında onun karşıtlığı üzerine kurulmuş iktidar partisine geçiyor olması, bir defa dünyada eşi benzeri olmayan ya da çok az olan ve hiçbir biçimde savunulamayan bir durumdur." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 18:46 Güncelleme:
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        CHP'den Cemil Tugay açıklaması

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

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        MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, enflasyon rakamları üzerinden hükümeti eleştirdi.

        Sarı, fon soruşturmalarına ilişkin, konunun tüm boyutlarıyla araştırılması ve örgütlü suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

        İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet dileyen Sarı, okul güvenliğine ilişkin daha somut adımların atılması gerektiğini ifade etti.

        Sarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

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        "Bir partiden seçilmiş belediye başkanının, hele ki muhalefet partisinden seçilmiş bir belediye başkanının başka bir partiye geçişi, hele ki siyasal mücadelesinin tamamında onun karşıtlığı üzerine kurulmuş iktidar partisine geçiyor olması, bir defa dünyada eşi benzeri olmayan ya da çok az olan ve hiçbir biçimde savunulamayan bir durumdur."

        Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığını Özgür Özel'e bıraktığında yaptığı özel görüşmede "Cemil Tugay'ı bir daha aday göstermeyiniz" tavsiyesinde bulunduğunu aktardı.

        Sarı, CHP'li 50'ye yakın belediye başkanının AK Parti'ye geçmesinin normalleştirilemeyeceğini ifade etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #CHP
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        #Cemil Tugay
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