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        Haberler Gündem Politika CHP'li Yazgan: Suçum varsa siyaseti bırakacağım

        CHP'li Yazgan: Suçum varsa siyaseti bırakacağım

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Ankara'ya geçtiğim gibi dilekçemi yazacağım ve benim dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyip, yargılanmayı talep edeceğim. Bir tane suçum varsa, milletvekilliğinden de istifa edip siyaseti bırakacağım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 19:24 Güncelleme:
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        CHP'li Yazgan: Suçum varsa siyaseti bırakacağım

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de bir evde kadına tacizde bulunduğu iddialarına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Yazgan, "Basından takip ettiğiniz üzere şahsıma, aileme ve partime inanılmaz büyük bir saldırı altındayım. Konu savcılık soruşturmasında olduğu için çok ayrıntı veremiyorum ancak bilinmesini isterim ki bu bir kumpas ve haince düzenlemiş bir tuzaktır. Israrla davet edildiğim yerde hiçbir konu konuşulmadan ve tartışma dahi olmadan saldırı ve linç girişimine maruz kaldım. Video çekiminden evvel defalarca kafama ağır bir sandalye ile vuruldu. Konuşma fırsatım dahi olmadı. İçeceğime ilaç katıldığını düşünüyorum. Gerekli girişimler ve başvurularda bulunarak, bu çete hakkında suç duyurusunda bulundum. Kumpası kuranlar adalet ve Allah’ın huzurunda hesap vereceklerdir. Para ve güç için bir itibar suikastı ile karşı karşıyayım. Bana bu muameleyi reva görüp bu planın içinde olan, destek veren, göz yuman kim varsa konunun takipçisi olacağımın ve yakalarını bırakmayacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

        'GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK'

        CHP'li Yazgan, partisi tarafından hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını hatırlatarak, "Gerçekler hem yargının hem de partimin yürüteceği süreç sonunda zaten ortaya çıkacak. TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a da buradan sesleniyorum; Ankara’ya geçtiğim gibi dilekçemi yazacağım ve benim dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyip, yargılanmayı talep edeceğim. Bir tane suçum varsa, milletvekilliğinden de istifa edip siyaseti bırakacağım" dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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