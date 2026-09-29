Çorum'da pancar makinesinin altında kalan kişi öldü
Çorum İskilip'te pancar toplama makinesinin altında kalan 44 yaşındaki Lokman Tülek hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Giriş: 29 Eylül 2026 - 03:06 Güncelleme:
Olay dün saat 19.00 sıralarında İskilip ilçesi Yerliköyü'nde meydana geldi. Lokman Tülek (44), tarlada çalıştığı sırada M.G'nin kullandığı pancar toplama makinesinin altında kaldı.
DHA'nın haberine göre Lokman Tülek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.G ve yanında bulunan Y.G. gözaltına alındı.
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