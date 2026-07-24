DEM Partili Doğan: Çerçeve yasa taslağı hazırlıkları için son aşamadayız

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

DHA'nın haberine göre Doğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, siyasi partilerle görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamaya değinerek, "Henüz ortada siyasi partilerle paylaşılan yazılı bir taslak yok. 'Bu taslağın hazırlamaları için son aşamadayız' diyebiliriz. Hazırlıklar tamamlanıyor. Önümüzdeki günlerde en hızlı şekilde bu taslak üzerinde siyasi partilerin önerileri, görüşleri de alınarak; görüş ayrılıkları olsa da büyük bir siyasi uzlaşmayla Meclis'in gündemine gelmesiyle ilgili bir planlama yapılıyor. Bu planlamanın takvimi netleştiğinde tabii ki Meclis Başkanı'nda planlamanın takvimiyle ilgili gerekli açıklamayı yapacaktır" dedi.

"HENÜZ TAKVİM YOK"

Çerçeve yasayı, yeni bir evrenin başlangıcı olarak değerlendirdiklerini aktaran Doğan, "Nitekim yalnızca bizim için değil, yine Öcalan'da yapılan görüşmedeki yazılı açıklamayı atıfta bulunmak istiyorum. Burada 27 Şubat çağrısının ruhuna bağlı kalarak adım atma ve sorunu kardeşlik hukuku içinde çözmeye dönük kararlılığın sürdüğünü ifade ediyor. Yine Meclis Başkanına referansla şunu söylemek isterim; yasa yapımına ilişkine ortaya çıkan iradenin öneminden bahsettik. Ancak kendileri de şunu temenni ettiler; en kısa sürede en seri biçimde Meclis çalışmalarına ara vermeden bu yasanın Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Bu konuda çeşitli haberler çıktığı için ısrarla bunu vurguluyoruz. Bizden de tabii ki şöyle bir teyit bekleniyor genellikle; 'Yasa ne zaman meclise gelecek, net bir takvim var mı' diye soruluyor. Henüz netleşmiş bir takvim yok" diye konuştu.