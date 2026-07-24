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        Haberler Gündem Güncel Dron saldırısında ölen gemi personeli, Kocaeli'de toprağa verildi

        Dron saldırısında ölen gemi personeli, Kocaeli'de toprağa verildi

        Rusya'nın Taman Limanı çıkışında uluslararası sularda dron saldırısına uğrayan Türk bayraklı kargo gemisinde yaşamını yitiren gemi personeli 54 yaşındaki Savaş Çakar, memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        Türk gemi personeli saldırıda öldü

        Türk bayraklı, 36 bin 150 ton kömür yüklü 'Reyhan Sarı' isimli kargo gemisi, 22 Temmuz’da Rusya'nın Taman Limanı'ndan ayrıldıktan sonra uluslararası sularda dron saldırısına uğradı.

        DHA'nın haberine göre gemide bulunan 22 Türk mürettebattan makine dairesindeki Savaş Çakar, yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Yaralı mürettebat için tıbbi tahliye talebi sonrası Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Helikopter ve botla gerçekleştirilen operasyonla yaralılar tahliye edilerek Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Trabzon Limanı'na demirleyen gemide yapılan incelemelerin akabinde Çakar'ın cenazesine ulaşıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Otopsi işlemlerinin ardından Savaş Çakar'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından memleketi Kocaeli’nin Derince ilçesinde getirildi. Çınarlı Mahallesi'ndeki Gülerevler Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çakar'ın ailesi, yakınları ile Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe katıldı. Çakar'ın cenazesi, Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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