Düğün magandalarına para cezası

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 19 Temmuz günü Büyükyanık Mahallesi'nde düğün konvoyunda 26 yaşındaki K.K.'nin ruhsatsız yivsiz av tüfeğiyle havaya ateş ettiği tespit edildi. K.K.'ye, 8 bin 195 lira idari para cezası uygulandı.

İHA'nın haberine göre, aynı gün yine aynı mahallede düzenlenen bir başka düğün konvoyunda ise S.A.'nın kuru sıkı tabancayla havaya ateş ettiği belirlendi. S.A.'ya, 15 bin 29 lira idari para cezası uygulandı.

Toplam 23 bin 224 TL para cezası uygulanan düğün magandalarına ayrıca, Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.