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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da düğün magandalarına para cezası

        Sakarya'da düğün magandalarına para cezası

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki ayrı düğünde havaya ateş açtıkları tespit edilen 2 kişiye toplam 23 bin 224 lira idari para cezası uygulanırken, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Düğün magandalarına para cezası
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        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 19 Temmuz günü Büyükyanık Mahallesi'nde düğün konvoyunda 26 yaşındaki K.K.'nin ruhsatsız yivsiz av tüfeğiyle havaya ateş ettiği tespit edildi. K.K.'ye, 8 bin 195 lira idari para cezası uygulandı.

        İHA'nın haberine göre, aynı gün yine aynı mahallede düzenlenen bir başka düğün konvoyunda ise S.A.'nın kuru sıkı tabancayla havaya ateş ettiği belirlendi. S.A.'ya, 15 bin 29 lira idari para cezası uygulandı.

        Toplam 23 bin 224 TL para cezası uygulanan düğün magandalarına ayrıca, Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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