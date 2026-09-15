Erzurum’da Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36’ya yükseldi

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturmanın 6. dalga operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5’inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi’ne getirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından polis memurları Gökcan M., Ahmet B., Osman Nuri G. ve Hüseyin Ü. tutuklama, B.K. ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda Gökcan M., Ahmet B., Osman Nuri G. ve Hüseyin Ü.’nün tutuklanmasına, B.K.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Son tutuklamalarla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36’ya yükseldi. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

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7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmişti.

Delillerin karartıldığı ve soruşturma sürecine müdahale edildiği iddiaları kapsamında, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.

FOTO: ANKA