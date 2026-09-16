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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı çocuk öldü

        Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı çocuk öldü

        İstanbul Esenyurt'ta servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 02:09 Güncelleme:
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        Servis minibüsünün çarptığı çocuk öldü
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        Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde bir servis minibüsü, Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak'ta 6 yaşındaki çocuğa çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

        Servis minibüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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