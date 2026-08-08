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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ üyesi Karatepe’nin Marmaris’te gösterdiği alanlarda silah bulunamadı

        FETÖ üyesi Karatepe’nin Marmaris’te gösterdiği alanlarda silah bulunamadı

        15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katıldığı belirtilen ve 10 yıl sonra yakalanarak tutuklanan Burkay Karatepe'nin gösterdiği alanlarda yapılan aramalarda silah veya mühimmata rastlanmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 19:05 Güncelleme:
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        Gösterdiği yerlerde silah çıkmadı

        15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Marmaris’te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katıldığı belirtilen ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Burkay Karatepe’nin gösterdiği alanlarda arama yapıldı. Çalışmalarda silah veya mühimmat bulunamadı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar’da yakalanan Karatepe, Muğla’ya getirilerek 5 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor! Haberi Görüntüle

        GÖSTERDİĞİ ALANLARDA ARAMA YAPILDI

        Karatepe’nin ifadeleri doğrultusunda, suikast girişiminin ardından kullandığı kaçış güzergâhı ile yaşam malzemesi temin ettiği Marmaris’in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yer gösterme işlemi gerçekleştirildi.

        Şüphelinin bu bölgelerde uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat gömdüğünü söylemesi üzerine Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla cumhuriyet savcısı nezaretinde arama ve tarama çalışması yapıldı.

        155 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALDI

        Çalışmalara emniyet özel harekât timleri ile jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip, 23 dedektör ve operatörü ile 3 arama köpeği katıldı.

        Aramalarda gömülü halde biri dolu, diğeri boş iki konserve kutusu bulundu. Kutuların üretim tarihinin 2015, son kullanma tarihinin ise 2023 olduğu belirlendi.

        Konserve kutuları dışında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

        DNA KARŞILAŞTIRMASI YAPILIYOR

        Öte yandan, 15 Temmuz 2016’dan bu yana bölgede ele geçirilen silahlarla bağlantı kurulup kurulamayacağının belirlenmesi amacıyla Karatepe’den alınan kan ve kıl örnekleri üzerinde DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Şüphelinin yer gösterdiği noktalar ile daha önce silah ele geçirilen alanlarda da inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor.

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        #Burkay Karatepe
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