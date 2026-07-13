Ferzende Coşar, "Göl suları çekilince ortaya adeta bir şehri andıran mikrobiyalitler çıktı. Ben de o görüntüleri fotoğraflayarak, sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Bu yıl aynı bölgeye tekrar geldim. Yoğun yağışların ardından mikrobiyalitlerin yeniden sular altında kaldığını gördüm. Bu durum göl seviyesinin de olsa yükseldiğini gösteriyor. Bu tablo beni oldukça mutlu etti. Umarım önümüzdeki yıllarda da yağışlar devam eder ve Van Gölü eski seviyesine kavuşur" diye konuştu.