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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te iki arkadaşın tartışması kanlı bitti: 1 ölü

        Gaziantep'te iki arkadaşın tartışması kanlı bitti: 1 ölü

        Gaziantep'te iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Arkadaşını bıçakla öldüren zanlı, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 02:59 Güncelleme:
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        Arkadaş tartışması kanlı bitti: 1 ölü

        Merkez Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde Ö.Ş. ile Mehmet Ali B. (18) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş. üzerinde bulundurduğu bıçakla arkadaşı olduğu öğrenilen Mehmet Ali B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Mehmet Ali B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ZANLI YAKALANDI

        AA'nın haberine göre, polis ekipleri şüpheli Ö.Ş'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Ö.Ş. işlemleri için emniyete götürüldü.

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