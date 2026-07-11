Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde basketbol sahası inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 20:34 Güncelleme:
Bereketler Mahallesi'nde Merkezefendi Belediyesinin basketbol sahası inşaatında hafriyat kazısı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.
İnşaatta çalışan işçilerden Kudret Erdoğan (45) göçükte kayan toprağın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Erdoğan'ın cansız bedeni, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
*Fotoğraf: AA
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