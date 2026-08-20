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        Ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti!

        Diyarbakır'da yaşanan feci olayda, 25 yaşındaki H.K.'nin düğün salonunun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan gencin yakınları arasında hastanede arbede yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        Havai fişek yüzüne isabet etti!

        Diyarbakır'da H.K.'nin (25) düğün salonunun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan H.K.’nin yakınları arasında hastanede arbede yaşandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi. H.K.'nin salonun önünde ateşlediği havai fişek, yüzüne isabet etti. H.K. ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        H.K., ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaralının yakınları arasında arbede çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #Diyarbakır
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