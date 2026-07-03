Hayali kızının saçını taramak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminde Hatay'da enkaz altında kalarak 3 çocuğundan 2'sini kaybeden ve sol kolu ampute edilen anne Halime Nuray Tunç, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) sağladığı destekle myoelektrik kontrollü biyonik kol protezine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın talimatıyla devreye giren dernek, protezin eksik kalan 2 milyon 100 bin liralık dirsek modülünü karşılayarak anne Tunç'un hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde depreme yakalanan ve 18 saat boyunca enkaz altında kalan Halime Nuray Tunç, iki kızını depremde kaybetti. Üzerindeki beton blokların kaldırılmasıyla ağır yaralı olarak kurtarılan Tunç, kendisiyle aynı enkazdan 132 saat sonra sağ çıkarılan 10 yaşındaki kızı İrem ise sol bacağının dizden aşağısını kaybetti. Anne ve kız, hastane süreçlerinin ardından birbirlerine tutunarak hayata yeniden bağlandı.

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KAMPANYANIN EKSİK KALAN KISMINI TOGEM-DER TAMAMLADI

Anne Tunç'un hayatını kolaylaştıracak olan myoelektrik kontrollü dirsek üstü biyonik kol protezi için daha önce yardım kampanyaları düzenlenmiş ve protezin mikro işlemcili beş parmaklı el bileşeni temin edilmişti. Ancak protezin tamamlanması için gerekli olan 2 milyon 100 bin TL değerindeki biyonik dirsek modülü için bütçe yetersiz kaldı. Katıldığı bir televizyon programında durumundan bahseden Tunç'u izleyen TOGEM-DER Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın talimatı üzerine dernek yetkilileri harekete geçerek eksik olan teknik parçanın siparişini verdi ve protezin tamamlanmasını sağladı.

Derneğin Üsküdar'daki merkezinde protezin teslimi sırasında konuşan TOGEM-DER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, Türkiye'nin asrın afetiyle sarsıldığını belirterek, "Derneğimizin Onursal Başkanı, Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Halime Hanım'ı televizyon programlarında izlemiş. Kendisiyle irtibata geçmemizi, ne eksikse ne yapılması gerekiyorsa, maddi ve manevi iletişim halinde olmamızı tavsiye ettiler, bizi talimatlandırdı. Biz de o günden itibaren arkadaşımızla irtibat halindeyiz. Aramızda fizyoterapistler, Hataylı misafirlerimiz var, onlar vasıtasıyla Halime Hanım'la görüştük. Daha evvel yapılan birtakım sağlık yardımlarının dışında yapılması gereken teknik olarak en üst seviyedeki desteği de sağladık. Halime Hanım'a fizyoterapistlerin ve doktorların tavsiye ettiği ekipmanları temin ettik, satın aldık, bağlantıları yapıldı. Bu anlamda kendisine bundan sonraki hayatında daha sağlıklı, daha üretebileceği bir ömür diliyoruz" dedi.

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"KIZIM 'BEN SENİN ELİN OLACAĞIM, SEN BENİM AYAĞIM' DEDİ"

Yaşadığı zorlu süreci aktaran depremzede Halime Nuray Tunç, enkazdan çıkarıldıktan sonra ilk 5 gün hafıza kaybı yaşadığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Enkazdan çıkarıldıktan sonra direkt hastaneye kaldırıldım. Hiçbir şeyi hatırlamıyordum, çocukları dahi hatırlayamıyordum. Hastane sürecim başladı. 5 gün boyunca oradaydım ve tek başınaydım, hiç kimse yanımda yoktu. İsmimi bile hatırlamıyormuşum. Herkes soruyormuş bana 'Kimsin, necisin, kimin var?' Hiç kimseyi hatırlayamadığım için cevap veremiyordum. Kolum kesilecekti. Oradaki hastanede yapamadılar müdahaleyi, başka bir hastaneye sevk ediyorlardı. O esnada da alt katta hemşireler deprem haberlerini izliyorlardı. 5'inci gündü, hiç unutmuyorum. 'İrem Bağrıaçık 132 saat sonra çıktı' dediler ve kızımın çıktığını orada öğrendim, bilincim orada kendine geldi. Şoke oldum, 'Telefon getirin' dedim ve kendime o zaman geldim. Eski çalıştığım yeri arayıp kızımın sağlığını sordum ve iyi olduğunu söylediler. Kızım hastaneye gönderildiğinde ben başka bir hastaneye gönderildim. Bu süreçte de kızımla ayrı düştük. 18 gün sonra kavuştuk. Kızım yanıma geldiğinde tek söylediği 'Anne, benim ayağım kesildi. Senin de elin yok. Ben senin elin olacağım, sen de benim ayağım olacaksın' dedi."

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"ÇOK ŞAŞIRDIK, ÇOK DUYGULANDIK"

Protezin tamamlanacağı haberini aldığında büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Tunç, "Bana bir telefon geldi. 'TOGEM-DER'den arıyoruz. Emine Erdoğan Hanım arattırıyor, ilgilenmemizi istiyorlar.' dediler. Protezin tamamlanacağını söylediklerinde çok şaşırdık, çok duygulandık, ne yapacağımızı bilemedik, çok mutlu olduk. Şu an çok değişik hissediyorum, o kadar mutluyum ki" ifadelerine yer verdi.

Kendi mutfağında pastalar ve yemekler yaparak insanlarla buluşturma hayalinin olduğunu söyleyen Tunç, en büyük arzusunun ise biyonik koluyla kızı İrem'in saçlarını taramak olduğunu belirtti.

Programın sonunda TOGEM-DER Başkanı Mihrimah Belma Sekmen tarafından Halime Nuray Tunç'un 10 yaşındaki kızı İrem'e bilgisayar hediye edildi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.