Hürriyet'in eski şoföründen 'para sayma' iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmit Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve İzmit'te yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında olduğu 20 şüpheli tutuklandı.

OTOYOLDA ALTIN TESLİMATI İDDİASI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan iş insanı Turgut Koç, araç kiralama ihalesi sürecinde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kendisinden para talep ettiğini öne sürdü. Koç, Kuzey Marmara Otoyolu’nda ilerledikleri sırada gece saatlerinde Hürriyet’e poşet içerisinde yaklaşık 3 kilogram altın teslim ettiğini söyledi. Koç, altınları Kapalıçarşı’dan temin ettiğini, bir kısmını çevresinden, bir kısmını ise Adem Ok veya Fatih Yaşar’dan almış olabileceğini belirtti. Turgut Koç, araç kiralama işi sürecinde Hürriyet’in kendisinden yardım istemesi üzerine Adem Ok’u sürece dâhil ettiğini, Adem Ok’un da Işık Grup ve YK Otomotiv ile hareket ederek ihale bedeli üzerinden yüzdelik konusunda anlaştıklarını iddia etti. Tutanaklarda, Koç’un telefonunda yapılan incelemede araç değişimleri ve firma sözleşmelerine ilişkin yazışmaların bulunduğu, bazı mesajların ise silindiğinin tespit edildiği kaydedildi.

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GİZLİ TANIKTAN YÜZDELİK KOMİSYON VE ALTIN İDDİASI

Gizli tanık ise asfalt ve satın alma ihalelerinin yaklaşık beş yıldır Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ile bağlantılı bir kişi tarafından alındığını ve ihale bedeli üzerinden yüzde 7 ila yüzde 10 arasında nakit para kesintisi yapıldığını öne sürdü. Gizli tanık, toplanan nakit paranın altına çevrilerek Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e veya Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz’a teslim edildiğini, elde edilen gelirin bir kısmının ise Başkanın eşi Murat Hürriyet ile yakın çevresine aktarıldığını iddia etti.

"PAKETE DOKUNDUĞUMDA PARA OLDUĞUNU HİSETTİM"

Eski Özel Kalem Müdürü Ümit Duygu Çetiner ise ifadesinde güvenlik kamerası görüntülerindeki siyah çantalı kişinin araç bakım işiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Çetiner, makam odasının arkasında hediyelerin tutulduğu ayrı bir oda bulunduğunu, bazı paketlere yalnızca Başkan Hürriyet’in dokunduğunu ve eski makam şoförü Hüseyin Ergül’ün kendisine çanta içinde para götürdüğünü söylediğini aktardı.

Eski makam şoförü Hüseyin Ergül ise ifadesinde, makam odasından aldığı poşette ambalajlanmış bir paket bulunduğunu ve pakete dokunduğunda para olduğunu hissettiğini beyan etti. Ergül, poşeti makam aracına bıraktığını ve daha sonra Hürriyet tarafından alınıp eve götürüldüğünü iddia etti. Ergül, daha sonra Başkan Hürriyet’i almak için evine doğru giderken Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz’ın kendisine “Abi, daha para sayması bitmemiştir” dediğini iddia etti.

BELGESEL İÇİN ELDEN ÖDEME

‘Leyla Hanım’ belgeselinin idari yapımcısı Koral Altın, belgesel çekimleri ve ek giderler için anlaşılan tutarın haricinde alınan 800 bin liranın 500 bin lirasını Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen’den elden, 300 bin lirasını ise Fatma Kaplan Hürriyet’in şahsi hesabından aldığını ifade etti. Altın, bu ödemelere ilişkin belge imzalamadığını söyledi. Altın ayrıca, belediyeden olan alacağını tahsil edemediği dönemde YK Otomotiv adlı şirketin hesabına 1 milyon lira gönderildiğini, durumu sorduğunda işlemin Başkanın talimatıyla yapıldığının belirtildiğini bildirdi. Daha sonra belediyeden ödeme alınca 900 bin lirayı YK Otomotiv’e, 100 bin lirayı ise Turgut Koç’un hesabına aktardığını söyledi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aralarında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, Özel Kalem Müdürü Nusret Ömürhan Yılmaz, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, makam şoförü İrfan Can, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ile Mehmet Ersoylu, Fatih Yaşar, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksel Kırıcı, Hakan Oral, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Zekiye Köstekli Oral, Kenan Yılmaz, Adem Ok, Ali Han Ünal ve Nihat Önal’ın bulunduğu 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhale sorumlusu Leyla Kıran ise yurt dışına çıkış yasağı ve konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.