İzmir Büyükşehir "Mor Baret"i hayata geçirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş., kadınların inşaat sektöründe daha fazla yer almasını desteklemek amacıyla "Mor Baret-İnşaatta Kadın Gücü Programı"nı hayata geçirdi. Egeşehir AŞ ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında başlatılan programla, akademik bilginin saha deneyimiyle buluşturulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, program, Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının İnşaat Teknolojileri ve Geoteknik bölümlerinde öğrenim gören genç kadınlara yönelik hazırlandı.

Altı ay sürecek bütüncül eğitim programına katılan 12 kadın stajyer, Menemen Konutları şantiyesi ile Çiğli’deki Egeşehir Laboratuvarı’nda eğitim almaya başladı. Mentörlük, uygulamalı eğitim ve saha deneyimini bir araya getiren program sayesinde katılımcılar mesleki bilgi ve becerilerini geliştirirken, iş yaşamına daha donanımlı hazırlanacak.

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Projeyle, fiziksel çalışma koşulları ve toplumsal cinsiyet kalıpları nedeniyle kadınların en az temsil edildiği alanlardan biri olan inşaat sektöründe fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Kadın çalışan oranını sektör ortalamasının üzerine çıkaran Egeşehir AŞ, bu yaklaşımını "İş'te Eşit Kadın Sertifikası" ile de tescilledi.

Program kapsamında deneyimlerini paylaşan katılımcılar ile şirket yetkilileri, uygulamanın kadın istihdamına ve inşaat sektöründe fırsat eşitliğine sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Menemen Konutları Projesi’nde kontrol amirliği görevini yürüten Tolgay Can, sektördeki kadın temsil oranına vurgu yaptı.

Egeşehir'in bu tabloyu kadınların lehine değiştirmeye çalıştığını aktaran Can, "Kadın çalışan oranını sektör ortalamasının üzerine taşıyoruz. Kadın istihdamına önem veriyoruz. Mor Baret Programı kapsamında şantiyemizde görev alan stajyer arkadaşlarımız, teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirme fırsatı buluyor. Onları yalnızca mesleki bilgiyle değil, saha deneyimiyle de iş hayatına hazırlıyoruz. Mezun olduklarında güçlü bir mesleki deneyimle çalışma hayatına adım atmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Egeşehir Laboratuvarı'nda teknik şef olarak görev yapan ve stajyerlere mentörlük yapan Gökçenaz Kalbaz, programın genç kadınların sektöre uyum sağlamalarına önemli katkı sunduğunu belirtti. Kalbaz, "Katılımcılarımızın çalışma ortamına uyum sağlamalarını destekliyor, farklı alanları tanımalarına ve kendi kariyer tercihlerini bilinçli şekilde yapmalarına rehberlik ediyoruz. İnşaat sektörü, kadınların çeşitli ön yargılarla karşılaşabildiği bir alan. Mor Baret Programı ile bu algının değişmeye başladığını göstermek istiyoruz. İlk etapta 12 kadın arkadaşımız programa katıldı. Onların ardından yeni katılımcılar da aramıza katılacak. Amacımız, kadınların sektörde karşılaştığı ön yargıları kırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek" diye konuştu.

Katılımcılardan Müzeyyen Çelik, stajın çok güzel geçtiğini belirterek, "Eğitim alıyoruz, laboratuvar alanında deneyler yapıyoruz. Okulda verilen dersleri burada pratiğe döküyoruz. Kadınlar için böyle bir projenin olması beni çok mutlu etti. Altı ay eğitim göreceğiz, bize çok yararlı olacak. Kariyerimiz açısından önemli bir adım olacağını düşünüyorum" dedi.

Sahranaz Gülten de kadın istihdamına yönelik böyle bir projede bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Aldığımız teorik eğitim maalesef yeterli olmuyor. İş başvurusu yaparken bizden tecrübe isteniyor. Çok güzel bir proje. Burada olduğum için çok mutluyum. Hem ofiste çalışıyoruz hem şantiyeye geliyoruz. Sahadayız, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Projeyle iş hayatına hazırlanma fırsatı bulduğunu belirten Melda Nisanur Ünal ise "Programa en temel aşamadan başladık. Bir yapının inşa sürecini adım adım takip ediyoruz, ilerleyen süreçte farklı şantiyelerde de çeşitli uygulamaları görme fırsatı bulacağız. İş hayatında deneyim büyük önem taşıyor. Bu program sayesinde hem önemli bir tecrübe kazanıyor hem de teorik bilgilerimizi sahada uygulama imkânı buluyoruz. Okulda öğrendiklerimizi burada birebir gözlemleyerek çok daha iyi anlıyor ve pekiştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Şantiyede kadın erkek eşitliğini sağlamak adına projede görev aldığını aktaran katılımcı Zilan Durman da "Teorik olarak öğrendiklerimizi sahada uygulamak ve görmek tabii ki daha farklı. Güzel bir iletişim var. Ekip bizimle yakından ilgileniyor ve her aşamada destek oluyor. Menemen Konutları Projesi'nin yapım sürecini en başından itibaren takip ediyoruz. Mesleğe sahada deneyim kazanarak başlamak bizim için büyük bir avantaj. Sahada öğrenilen bilgilerin kalıcılığı çok daha yüksek oluyor" diye konuştu.

Laboratuvar çalışmalarına katılan Azime Nur Çalışır, program sayesinde teorik bilgilerini uygulama fırsatı bulduklarını söyledi. Çalışır, "Bizimle yakından ilgileniyor, teoride öğrendiğimiz bilgileri uygulamaya dönüştürmemize destek oluyorlar. Laboratuvar çalışmalarında hem el pratiğimizi geliştiriyor hem de bilgilerimizi pekiştiriyoruz. Kadınlara yönelik böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Okulda bir kez gördüğümüz uygulamaları burada defalarca yaparak deneyim kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Stajyer Zeynep Şanlı da "Bu sene İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mor Baret Projesi'ne dahil olduk. Altı ay eğitim alacağız. Kapsamlı bir staj yapmış olacağız. İş bulma olanağımız artacak. Bu proje bizim için çok iyi oldu. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.